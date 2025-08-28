Zeynep Sönmez ABD Açık’ta Elendi

Zeynep Sönmez, ABD Açık tenis turnuvasının 2. turunda Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşılaştı ve 2-1’lik sonuçla elendi. 23 yaşındaki Zeynep, dünya sıralamasında 81. sırada bulunuyor ve New York’ta gerçekleştirilen turnuvada tek kadınlar 2. tur maçında 27 numaralı seribaşı Kostyuk ile mücadele etti.

Mücadele Dolu Bir Karşılaşma

Karşılaşmanın ilk setinde Zeynep, 7-5’lik skorla rakibine mağlup oldu. Bunun ardından 2. seti 7-6’lık bir skorla kazanarak durum eşitliği sağladı. Final setinde 3-2 öne geçen milli tenisçi, maçı 6-3’lük skorla kaybetti. Toplamda 2,5 saat süren mücadele sonucunda Zeynep Sönmez, ABD Açık’ta ilk kez ana tabloya çıktığı turnuvaya veda etti.