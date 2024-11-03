More
Spor

“Zeynep Sönmez’den Finale Yükseliş”

zeynep-sonmez-den-finale-yukselis

ZEYNEP SÖNMEZ’İN FİNALE YÜKSELİŞİ

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika’da gerçekleştirilen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası yarı finalinde Rus rakibi Alina Korneeva’yı 2-0 yenerek finale yükseldi. Yarı finaldeki mücadelesinde Zeynep, ilk seti 7-6 ve ikinci seti 6-2’lik skorlarla kazanarak galip geldi.

PROFESYONEL KARIYERİNDE BİR İLK

Bu zafer, Zeynep Sönmez için profesyonel kariyerinde ilk kez WTA 250 turnuvasında finale adını yazdırma olanağı sağladı. Başarılı performansı ile dikkat çeken Zeynep, gelecekteki maçları için de umut veriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Teröristlere Ait Silahlar Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait pek çok silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
Gündem

“Cumhurbaşkanından Zeynep Sönmez’e Tebrik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan milli tenisçi Zeynep Sönmez’i başarılarından dolayı kutladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.