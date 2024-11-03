“Zeynep Sönmez’den Finale Yükseliş”

ZEYNEP SÖNMEZ’İN FİNALE YÜKSELİŞİ

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika’da gerçekleştirilen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası yarı finalinde Rus rakibi Alina Korneeva’yı 2-0 yenerek finale yükseldi. Yarı finaldeki mücadelesinde Zeynep, ilk seti 7-6 ve ikinci seti 6-2’lik skorlarla kazanarak galip geldi.

PROFESYONEL KARIYERİNDE BİR İLK

Bu zafer, Zeynep Sönmez için profesyonel kariyerinde ilk kez WTA 250 turnuvasında finale adını yazdırma olanağı sağladı. Başarılı performansı ile dikkat çeken Zeynep, gelecekteki maçları için de umut veriyor.