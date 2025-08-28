Zeynep Sönmez, Marta Kostyuk’la Karşılaşacak

Haberler

Zeynep Sönmez İle Marta Kostyuk Maçıyla ilgili Heyecan Verici Detaylar

Dünya tenisinde önemli bir yere sahip olan Marta Kostyuk ile karşılaşacak Zeynep Sönmez’in maçı, spor severler arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bu kritik mücadele, Türk tenis tarihine önemli anlar ekleyebilir.

Maçın Tarihi ve Saati

Zeynep Sönmez ile Marta Kostyuk arasındaki karşılaşma, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bu önemli karşılaşma, saat 19.30’da başlayacak.

Maçın Canlı Yayını

Zeynep Sönmez’in ABD Açık 2. turu çerçevesinde Marta Kostyuk ile karşı karşıya geleceği bu mücadele, vatandaşlar tarafından canlı olarak HBO Max ekranlarından izlenebilecek. Hızlı bağlantı için HBO Max canlı izleme seçeneği mevcut.

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile gerçekleşecek Süper Lig maçı öncesi antrenmanlar gerçekleştirerek taktik çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Antrenmanlar dinamik ısınma, pas ve savunma-hücum çalışmaları içeriyor.
Zeki Çelik’ten Beşiktaş’a tepki geldi

Zeki Çelik'in Beşiktaş'ın transfer videosunu sosyal medyada beğenmesi, taraftarlar arasında "Acaba Beşiktaş'a mı katılıyor?" sorularını gündeme getirdi.

