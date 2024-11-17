Zeynep Sönmez, Türk Tenisine Umut Verdi

TENİSİN TÜRK TURİZMİNDEKİ ROLÜ

Antalya’da gerçekleşen 2024 Billie Jean King Cup Junior Gainbridge Finalleri ile 2024 Davis Cup Junior Finalleri’ni takip eden Müderrisgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tenisin Türk turizminde önemli katkı sağladığını aktardı.

ZETNEP SÖNMEZ’İN BAŞARISI VE ROL MODEL OLMAKTAN BAHSEDİYOR

Milli sporcu Zeynep Sönmez’in Meksika’da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası’nda elde ettiği birinciliğin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Müderrisgil, “Zeynep aslında önemli bir yol açtı. Tenis sporunun gelişmesinde rol modellere, tenis elçilerine çok ihtiyacımız var. Tam böyle düşünürken Zeynep Sönmez önemli başarı elde etti, hepimize umut oldu. Tenise başlamak isteyenlere ya da yeni başlayanlara önemli rol model olacak. Bundan sonra da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bir grand slam şampiyonluğunu onun kariyerinde bekliyorum.” dedi.

TÜRK TENİSİ İÇİN EKOL YARATMA HEDEFİ

Türk tenisi için bir ekol oluşturmayı hayal ettiklerini dile getiren Müderrisgil, teniste markalaşmak istediklerini belirtti.