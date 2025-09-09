Zeynep Sönmez Ve T.Maria Maçı

WTA GUADALAJARA MÜCADELESİNE İLGİ

Zeynep Sönmez ile T.Maria’nın karşılaşacağı WTA Guadalajara maçı, sporseverlerin dikkatini çekiyor. “Zeynep Sönmez T.Maria tenis maçı CANLI izleme linki var mı?” sorusu gündemde. Bu önemli mücadele, Bein Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Spor tutkunları, bu maçı şifreli yayın yapan platformlar üzerinden takip edebiliyor.

BEİN SPORTS KANAL GİDERİ

Bein Sports Max 1 kanalı, Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu üzerinden ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapıyor. “Canlı izlemek isteyenlerin Bein Sports paketlerine sahip olması gerekmektedir.” Bu durum, izlemek isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir konu.

MÜCADELE TARİHİ VE YERİ

Zeynep Sönmez ile T.Maria’nın karşılaşması 09 Eylül 2025 Salı günü gerçekleşecek. WTA Guadalajara çatısı altında yapılacak bu maç, saat 23:00’te başlayacak. Karşılaşma, Meksika’nın Guadalajara Merkez Kort Stadyumu’nda oynanacak. Tenis severler için heyecan dolu bir mücadele olması bekleniyor.