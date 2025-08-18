Haberler

Zeynep Sut Hayatını Kaybetti

TRAGİK OLAY DETAYLARI

Mardin’in Derik ilçesinde, kayalıklardan dere yatağına düştüğü bildirilen 12 yaşındaki Zeynep Sut’un hayatını kaybettiği belirtildi. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi’nde gerçekleşti. Zeynep’in kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine acil sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Ekipler, olay yerine ulaştıklarında Zeynep Sut’un babasının otomobilinin içinde, battaniyeye sarılı bir şekilde bulunduğunu tespit etti. Yapılan ilk kontrolde, ne yazık ki Zeynep’in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İddialara göre, ailenin kızı düştüğü yerden çıkardıktan sonra, hayatını kaybettiğini fark ettiklerinde battaniyeye sardıkları ifade edildi. Zeynep’in cenazesi, adli işlemler için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna taşındı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma devam etmekte.

