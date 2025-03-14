Zeynep Tuncay Down Sendromlu Şampiyon Oldu

SPORDA BİR BAŞARI HİKAYESİ

Okul Sporları Özel Sporcular Down Masa Tenisi Yıldız Kız Türkiye Birinciliği Müsabakalarında, Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu özel eğitim öğrencisi Zeynep Tuncay, gösterdiği başarıyla Türkiye birincisi olarak altın madalya kazanıyor. 9-10 Mart 2025 tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirilen müsabakalarda azmi, disiplini ve yeteneği ile dikkat çeken Zeynep, hem okulunu hem de ilçesini gururlandırıyor. Rakiplerini tek tek yenerek zirveye ulaşan Tuncay, özel gereksinimli bireylerin spordaki kabiliyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

BAŞARI VE İLHAM VERİCİ SÖZLER

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, şampiyon öğrenci hakkında yaptığı açıklamada, “Zeynep’in başarısı, azmin ve kararlılığın ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğinin en güzel örneklerinden biri. Onun bu büyük zaferi, sadece kendisi için değil, tüm özel öğrencilerimiz için ilham verici bir hikaye oldu. Öğrencimizi, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullanıyor.