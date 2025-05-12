Zeynep, Uçuşta İstiklal Marşı Okudu

UÇUŞUN HAZIRLIKLARI

Edirne’nin Keşan ilçesindeki Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünde, 7 yaşındaki Zeynep Beren, ilkokul 2. sınıf öğrencisi olarak eğlenceli bir deneyim yaşadı. Hafta sonu tatilini ailesiyle birlikte geçirmek için Erikli köyüne gelen Zeynep, paramotor pilotu Yılmaz Özkaya ile uçuş hazırlığı yaparken ona yaklaştı. Ailesinin iznini alarak, Özkaya’nın rehberliğinde uçuşa katıldı.

İSTİKLAL MARŞI’NIN OKUNUŞU

Saros Körfezi üzerinde 200 metre yükseklikten uçan Zeynep, bu heyecan verici deneyimin ardından İstiklal Marşı’nın ilk 2 kıtasını ezbere okudu. Yaklaşık 30 dakika süren uçuş esnasında, bu anlar Özkaya tarafından kamerayla kaydedildi. Uçuş tamamlandığında, Yılmaz Özkaya, Zeynep’in milli ve manevi duygularının yüksek olduğunu belirtti. Zeynep’in İstiklal Marşı’nı ezbere okuma isteğine değinen Özkaya, “İstiklal Marşı’nın ilk 2 kıtasını okurken, o anları kaydedip benim için de keyifli bir uçuş oldu” şeklinde konuştu.

DUYGUSAL ANLAR

Zeynep Beren, uçuş deneyiminin kendisine yaşattığı mutluluğu dile getirdi. Bu etkinlik, hem onun için bir eğlence kaynağı hem de milli değerlerin altını çizen özel bir anı oldu.