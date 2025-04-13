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Zeynep Yiğit, BİLEK Güreşi’nde Başarı Kazandı

BAŞARI VE ŞAMPİYONLUK

Eskişehirli sporcu Zeynep Yiğit, Türkiye Bilek Güreşi Milli Takım Seçmeleri’nde önemli bir başarıya imza attı. Kayseri Kadir Has Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen bu seçmelerde, genç sporcu U18 kızlar 60 kilogram kategorisinde hem sağ hem de sol kolda Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

BÜYÜK BAYANLAR KATEGORİSİNDE DE YER ALDI

Zeynep Yiğit, sadece U18 kategorisiyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda büyük bayanlar 60 kilogram kategorisinde de yarıştı. Bu kategoride hem sağ hem de sol kolda Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Zeynep Yiğit’e bu süreçte, şampiyonluğa hazırlığında antrenörü Murat Cırık destek oldu.

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