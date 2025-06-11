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Zeynep Yiğit, Bilek Güreşi Şampiyonu

BİLEK GÜREŞİ BAŞARISI

Eskişehir’de ikamet eden sporcu Zeynep Yiğit, Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası’nda sağ kolda mükemmel bir performans sergileyerek şampiyon olurken, sol kolda da Avrupa ikinciliği kazandı. 17 yaşındaki Zeynep, bu başarıyı elde etmek için Romanya’nın Cluj-Napoca şehrine seyahat etti.

Zeynep Yiğit, antrenörü Murat Cırık ile birlikte U18 kızlar 60 kilogram kategorisinde kıyasıya bir mücadele verdi. Yarışmalar sonunda sol kolda Avrupa ikincisi olan Yiğit, sağ kolda ise Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşadı. Bu başarı, kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

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