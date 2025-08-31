Zeynep Yıldırım, Müzik Kursuna Katılıyor

Zeynep Yıldırım’ın Hayat Mücadelesi

Kayseri’de yaşayan Zeynep Yıldırım (12), anne karnındayken omurilik açıklığı (spina bifida) teşhisi alarak dünyaya geldi. 11 yıl boyunca 12 ameliyat geçiren ve enfeksiyondan kaynaklı 10 yara tedavisi gören Zeynep, müzik eğitimi alarak hayata tutunuyor. Gitar kursuna katılan Zeynep, “Kendimi eve tıkamıyorum. Hayattan hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Ailem ve arkadaşlarım hep arkamda durdu. Yeni hayaller kurdum, hayallerimi sürekli büyüttüm” diyor.

Tıbbi Zorluklarla Baş Etmek

İstanbul’da yaşayan Orhan Gazi ve Meryem Yıldırım çiftinin tek çocukları olan Zeynep, anne karnındayken karşılaştıkları zorluklara rağmen dünyaya geldi. Doktorların “yaşamaz, yaşasa dahi birçok farklı hastalığa yakalanır” uyarısına rağmen Zeynep doğdu. Doğumdan hemen sonra 11 gün yoğun bakımda kalan Zeynep, sonrasında 20 günde 2 farklı ameliyat geçirdi. Zeynep, 4 aylıkken ayak düzeltme, 2, 6 ve 9 yaşlarında toplam 8 kez kalça düzeltme ve 1 kez de mesane ameliyatı oldu. Tüm bu süreçlerde Yıldırım ailesi, Zeynep’in yanında olmaktan vazgeçmedi.

Müzik ile Hayata Tutunma

Birçok spor dalına ilgi duyan Zeynep, karakteriyle çevresinin sevgisini kazanıyor. Geçen yıl haziran ayında ailesiyle birlikte Kayseri’ye taşınan Zeynep, burada Kocasinan Belediyesi’ne ait Çocuk Kulübü’nde müzik kursuna katılıyor. Müzik eğitimi alarak gitar çalmayı öğrenen Zeynep, 6 aylık kurs süresi boyunca kendini geliştiriyor ve şimdilerde profesyonel gitarist olma hayalini taşıyor. “Hayata hiçbir zaman küsmedim. Birçok kursa gitmeye çalıştım. Sürekli evde kalmıyorum,” diyor Zeynep.

Yeni Arkadaşlıklar ve Sosyalleşme

Zeynep, müziğe olan ilgisini de vurgulayarak “Küçüklüğümden beri müziği çok seviyorum. Müzik dinlemeyi, dans etmeyi severim. Kendimi eve hapsetmiyorum. Yeni arkadaşlar edindim ve sosyalleştim. Genellikle çevremden olumlu tepkiler alıyorum,” diyerek müzik kursunun hayatında yarattığı olumlu değişiklikleri anlatıyor.

Müzik Öğretmeninin Gözünden Zeynep

Çocuk kulübünde müzik öğretmeni olan Şaban Sami Şakiroğlu, Zeynep ile tanışmalarını ve ilerleyişini şu şekilde anlatıyor: “Zeynep ile tanışmamız 6 ay önce gerçekleşti. Gitar kursunda toplu derslerde bir araya geldik. Zeynep’in gelişimi, diğer öğrencilerin gelişimine göre daha iyi. Zeynep, tamamen müzik ve sanat aşığı.”

Babanın Gururu

Zeynep’in babası Orhan Gazi Yıldırım, kızının müzikle hayat bulduğunu ve gitar çalma tutkusunu dile getirerek, “Kurs, kızıma çok faydalı oluyor. Hem öz güveni gelişti, hem de hayatta tutuyor. Zeynep, müziği çok seviyor ve müzik de ona hayat neşesi oluyor.” diye konuşuyor.