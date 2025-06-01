Zeynep Yılmaz, Muhtar Olarak Seçildi

ÖLEN MUHTARIN EŞİ YENİ MUHTAR OLDU

Adana’nın Kozan ilçesinde gerçekleşen muhtarlık seçimlerinde, ölen muhtarın eşi Zeynep Yılmaz, 37 oy alarak muhtar seçildi. Kemer Mahallesi’nde yapılacak seçimler sırasında köy konağında 129 seçmenden 100’ü sandık başına gitti. Muhtar adaylarından Hümmet Karakurt, 25 oy, Seyfullah Yavuz ise 34 oy aldı. Sonuçlar, Zeynep Yılmaz’ın mahallenin yeni muhtarı olduğunu gösterdi.

MİSYONUNA DEVAM ETME ARZUSU

Muhtar adayı Seyfullah Yavuz, mahallesine hizmet etmek için aday olduğunu belirtti. Seçim sonrasında yorum yapmak istemediğini kaydetti. Zeynep Yılmaz, eşinin iki ay önce hayatını kaybetmesinin ardından onun yerine tekrar muhtar seçilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Mahalleme yol ve çocuk parkı yapmak istiyorum” dedi. Huzur içinde geçen bir seçim süreci için de memnuniyetini dile getirdi.

SİMGESİ DEĞİŞEN DİĞER SEÇİM

Saimbeyli ilçesinin Çeralan Mahallesi’nde ise İsmail Kansu, Kadir Türkkal ve Alaattin Yenen’in yarıştığı bir diğer muhtarlık seçiminde Kadir Türkkal muhtar olarak seçildi. Bu seçim de bölgede önemli bir değişim yaratabilecek nitelikte gerçekleşti.