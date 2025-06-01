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Zeynep Yılmaz, Muhtar Seçildi

MUHTARLIK SEÇİMİ SONUÇLANDI

Adana’nın Kozan ilçesinde Zeynep Yılmaz, eşinin vefatının ardından mahallenin yeni muhtarı oldu. Çeşitli nedenlerle birçok mahalle ve köy muhtarlıklarının boş kalması sebebiyle yapılan seçimler için sandıklar açıldı. Kemer Mahallesi’nde, eski muhtar Veysel Yılmaz’ın hayatını kaybetmesiyle boşalan muhtarlık için seçim gerçekleştirildi.

SEÇİMDE KAZANAN BELİRLENDİ

Üç adayın yarıştığı seçimde, kullanılan 100 oydan 4’ü geçersiz sayıldı. Zeynep Yılmaz, 37 oy alarak muhtarlık görevine seçilirken, diğer adaylar Seyfullah Yavuz 34 oy, Hümmet Karakurt ise 25 oy aldı. Zeynep Yılmaz, yeni görevine dair yaptığı açıklamada, mahallelerinde çocuklar için park yapmayı planladığını ifade etti.

MAHALLE SORUNLARINA ÇÖZÜM GETİRECEK

Zeynep Yılmaz, “Mahallemizde çözülmesi gereken birçok sorun var. Bunların üstesinden gelmek için elimden geleni yapacağım.” diyerek, mahalledeki sorunların çözümü için kararlılığını dile getirdi.

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