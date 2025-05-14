Zeynep, Yüzme Azmiyle Hedeflerine Ulaşacak

YÜZME HEDEFİ VE BAŞARI STORY’Sİ

Sağ bacağındaki protezi 3 yıl önce çıkartarak havuzlarda 72 madalya kazanan 13 yaşındaki bedensel engelli yüzücü Zeynep Ahsen Aydın, milli takım forması giyme hayaliyle yüzüyor. Doğumdan sonra diz bölgesinde yaşanan rahatsızlık nedeniyle sağ bacağı 17 aylıkken ampute edilen Zeynep, bacağına takılan protezle yürümeye başladı. Ailesinin isteği üzerine 3 yıl önce sağ bacağındaki protezi çıkararak yüzmeye karar veren Zeynep, para yüzücü olarak katıldığı yarışmalarda 72 madalya kazandı. Zeynep Ahsen Aydın, en güncel başarılarından birini 7-11 Nisan tarihleri arasında Sırbistan’ın Zlatibor kentinde düzenlenen Dünya ISF U15 Şampiyonası’nda 200 metre serbestte üçüncülükle elde etti.

YÜZME AŞKI VE DESTEKLE AŞILAN KORKULAR

Yüzmeye başlama hikayesini ve öncesinde yaşadığı zorlukları AA muhabirine anlatan Zeynep, para yüzücü olarak başlayınca yaşadığı korkuları ailesinin desteğiyle aştığını belirtti. Yüzme sırasında kendisini özgür hissettiğini ifade eden Zeynep, “Artık alıştım ve yüzmeyi çok seviyorum. Yüzerken kendimi çok mutlu ve özgür hissediyorum. Protezimi çıkarıp suya atladıktan sonra artık hiçbir engelle karşılaşmıyorum. Çünkü sudayken her stili yüzebilir ve her şeyi yapabilirim.” şeklinde konuştu.

HEDEFLERİ VE İLHAM VERİCİ MESAJI

Hedeflerini hatırladıkça yüzmeye olan azminin arttığını belirten Zeynep Ahsen Aydın, elde ettiği başarıların arkasında antrenörlerinin desteği olduğunu ifade etti. Müsabakalara profesyonel olarak hazırlanma hevesinde olan Zeynep, “Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Umut Ünlü ve Turgut Aslan gibi milli formayla Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istiyorum. İleride milli sporcu olarak ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Benim gibi bedensel engelli arkadaşlarım kendilerine güvensin ve asla pes etmesin. Başta zor gelse de zamanla çok yol kat edebilirsiniz.” dedi.

İLK ANRENÖRÜNÜN GÜVENİ

Zeynep Ahsen Aydın’ın ilk yüzme antrenörü Muammer Akgöz, Zeynep’in ileride milli takım formasıyla büyük turnuvalarda birincilik kürsüsüne çıkacağına ve ay-yıldızlı bayrağı dalgalandıracağına olan inancının tam olduğunu dile getirdi.