Zeyrek İçin Tören Düzenlendi Bugün

TÖREN MANİSA BELEDİYESİ ÖNÜNDE DÜZENLENDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için belediye binası önünde bir tören gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinliğe, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve birçok partili katıldı.

ZİYARETTE KALBİMİZDE OLACAK

Törende Ferdi Zeyrek’in özgeçmişi okundu. Ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Desti, Başkan Zeyrek ile göreve seçildikten sonra tanıştığını belirtti. Desti, “Manisa’ya olan sevdasını burada gördüm. Her işin hesabını sorardı. Her bayramda personeli tek tek gezerdi. Son ziyaretinde, ‘İyice dinlenin, ailenizle vakit geçirin, dönüşte çok çalışacağız’ dedi. O bayrağı çok yukarı koydu. Biz de bundan sonra bize emanet ettiği bayrağı alıp, daha yukarı taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek de, “O Manisa sevdalısıydı. O hepinizi seviyordu. İnançlı bir adamdı. Gecesi gündüzüne katıp, ‘Yapacak çok işim var’ diyordu. Hep hayaliydi, ‘Belediye başkanı olacağım’ diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki, ‘Nurcan dik dur, 3 çocuğumuz var.’ Ona sözümü verdim. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı. Hakkınızı helal ediyor musunuz? 3 yavrum var, sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa’nın, bütün Türkiye’nin duaları bizimle” dedi.

POLİTİK ALANDA BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise, Zeyrek’in Manisa seçimleri üzerindeki etkisini anlattı. Özel, “Ferdi, benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı; eşine, çocuklarına, bir de bu Manisa’ya. Bir mucize gerçekleştirdi. Yüzde 6 alamadığımız şehirde, yüzde 60 aldı” şeklinde konuştu.

AĞIR YÜKÜ TUTMA SORUMLULUĞU

Özgür Özel, “Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti, gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. O gidince ne yapacağız; bilmiyorum. Onun kadar çok sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur” diyerek Zeyrek’in önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından İl Müftü Vekili İsmail Temur dua okudu.

CENAZE TÖRENİ PLANLARI

Manisa’da 15 ay önce seçilerek göreve gelen Ferdi Zeyrek’in cenazesi Hatuniye Camisi’ne getirilecek. Burada kılınacak öğle namazı sonrası Zeyrek’in cenazesi Cumhuriyet Meydanı’na götürülecek ve cenaze namazı burada kılınacak. Zeyrek’in cenazesi, Şehzadeler ilçesindeki Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Ferdi Zeyrek, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü’nde İmar Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü ve Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi’nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.