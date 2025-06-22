Zeyrek’in Cenazesi Manisa’da Toprağa Verildi

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN VEFATI

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirdi. Zeyrek’in cenazesi, 10 Haziran’da Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen cenaze namazının ardından defnedildi.

CHP GENEL BAŞKANI MANİSA’DA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek’in üniversite sınavına katılan kızı Nehir Zeyrek’e destek vermek amacıyla dün Manisa’ya geldi. Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumunun gerçekleştirildiği gün olduğu gibi, bugün yapılan ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) de Nehir Zeyrek’i yalnız bırakmadı.

NEHİR ZEYREK’E DESTEK ZİYARETİ

Özel, Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bulunan Nehir Zeyrek’e, annesi Nurcan Zeyrek ile beraber eşlik etti. Okul girişine kadar birlikte yürüdüğü Nehir Zeyrek’e moral veren Özel, okul önünde çocuklarını bekleyen velilerle de bir araya gelerek, onlara başarı dileklerinde bulundu.