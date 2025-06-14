Zeyrek’in Cenazesi Manisa’da Toprağa Verildi

Yunusemre ilçesinde, 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da hayatını kaybetti. Zeyrek’in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ SÜRÜYOR

Zeyrek’in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, viladaki havuzun suyu boşaltıldı ve çevresi çitlerle çevrildi. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte ek bilirkişi raporu talep edildi. Havuz motorunun iç dizaynının incelenmesi için istenen ek bilirkişi raporunun ön tespitlerinde, testlerden geçirilen havuz motorunda montaj hatası tespit edildiği, havuz pompa motorunun montajını ve havuz elektrik tesisatını yapanların kusurlu olduğu belirlendi.

DÖRDÜ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek müşteki olarak yer alırken, 20 kişi tanık, 6 kişi ise şüpheli sıfatıyla ifade verildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Zeyrek’in evindeki enerji odasının havuza mesafesinin standartlara uygun inşaat edilmediği öne sürülen Z.M., havuz inşaatında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarını standartlara aykırı biçimde dizayn edip montajını yaptığı belirtilen N.B., ve bilirkişi raporuna göre hatalı montaj yaptığı iddia edilen H.İ. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dört şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.M., N.B. ve H.İ., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı; M.Y.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.