Zeyrek’in Ölümü Üzerine Rapor Hazırlandı

MANİSA’DA ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU KAYIP

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, 6 Haziran akşamı evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Ferdi Zeyrek, tedavi sürecinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde dün saat 17.05’te yaşamını yitirdi.

OLAY İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Olayın hemen ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı, Zeyrek’in evinde incelemelerde bulundu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra komşuların da aralarında bulunduğu 20’den fazla kişinin ifadesi alındı. Bu ifade veren kişilerden iki tanesinin şüpheli olarak değerlendirildiği bildirildi.

TEKNİK İNCELEME BULGULARI

Makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti, havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde, tesisatta nem oluştuğu da belirlendi. Raporda, Zeyrek’in yaklaşık 68-80 volt dalgalanan akıma kapıldığı bilgisi yer aldı ve 50 volt üzerindeki elektrik akımının öldürücü olabileceği vurgulandı.

KAÇAK AKIM KORUMA SİSTEMİ CİHAZININ DURUMU

Bilirkişi raporunda, havuz makine dairesindeki kaçak akım koruma sisteminin korozyon nedeniyle işlevsiz hale geldiği, villanın ana şalterinde ise böyle bir sistemin bulunmadığı kaydedildi. Zeyrek’in, filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine girdiği, burada çıplak ayakla ıslak bir zeminde bulunduğu da rapora yansıdı.

RAPOR SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK

Olayın teknik detaylarla birlikte tamamlanacak olan raporda, meydana gelen olayın oluş şekli ve muhtemel ihmaller değerlendirilecek. Bu raporun yarın Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmesi bekleniyor.

AĞIR YARALANMA SONUCU HASTANEYE KALDIRILDI

Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldığında hemen yoğun bakıma alındı. 70 dakika süren müdahale ile hayata döndürüldü. Ancak akıma maruz kaldığı üç dakika süresince birçok organı hasar gördü. Ülkenin önde gelen uzmanlarından destek alındı ve İzmir’den özel cihazlar getirildi. Tüm çabalara rağmen, Zeyrek yaşam mücadelesini 67’nci saatte kaybetti.