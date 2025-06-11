Zeyrek’in Ölümüne Dair Yeni Bilgiler

MANİSA’DA TRAJİK OLAY

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 6 Haziran akşamı evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde dün saat 17.05’te yaşamını yitirdi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Olay sonrası Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, Zeyrek’in evinde inceleme yaptı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Zeyrek’in komşularının da bulunduğu 20’den fazla kişinin ifadesi alındı. Bu kişilerden iki tanesinin şüpheli sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU AÇIKLADI

Makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti, havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğunu tespit etti. Ayrıca, tesisatta nem oluştuğu belirlendi. Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımının öldürücü olduğunu belirtilirken, Zeyrek’in yaklaşık 68-80 volt dalgalanan akıma maruz kaldığı ifade edildi.

KAÇAK AKIM KORUMA SİSTEMİ HUSUSU

Bilirkişi raporunda, havuz makine dairesindeki kaçak akım koruma sisteminin korozyon nedeniyle işlevsiz hale geldiği belirtildi. Villanın ana şalterinde ise böyle bir koruma sisteminin hiç bulunmadığı kaydedildi. Zeyrek’in, filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek için makine dairesine indiği, burada çıplak ayakla ve ıslak zemin üzerinde bulunduğu da raporda yer aldı.

RAPOR SAVCILIĞA SUNULACAK

Yapı ruhsatı ve diğer teknik detaylarla birlikte tamamlanacak raporda, olayın oluş şekli ve olası ihmaller değerlendirilecek. Raporun Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına yarın teslim edilmesi bekleniyor.

DEHŞET VERİCİ SON

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan Zeyrek, hemen yoğun bakıma alınarak 70 dakika süren müdahale sonucunda hayata döndürüldü. Ancak, üç dakika boyunca akıma maruz kalan Zeyrek’in birçok organı hasar gördü. Türkiye’nin önde gelen profesörlerinden görüşler alındı ve İzmir’den özel cihazlar getirildi. Ancak tüm çabalar 67’nci saatte sonuca ulaşmadı ve Ferdi Zeyrek yaşam mücadelesini kaybetti.