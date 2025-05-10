Zeytin Çiçeği Festivali Bodrum’da Yapıldı

BODRUM’DA ZEYİN ÇİÇEĞİ FESTİVALİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Zeytin Çiçeği Festivali’nin üçüncüsü düzenlendi. Bodrum’un kırsal Çiftlik ve Kızılağaç Mahallesi Muhtarlığı tarafından, kaymakamlık, belediye ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Yalıçiftlik mevkisinde, belediyeye ait kafenin bulunduğu alanda etkinlikler yapıldı ve gıda ürünlerinin yer aldığı çeşitli stantlar açıldı.

KATILIMCILARA YEREL ÜRÜNLER SUNULDU

Yerel ürünlere dikkat çekmek amacıyla düzenlenen festivalde halk oyunları gösterileri de sunuldu. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, festivalde yaptığı konuşmada, Zeytin Çiçeği Festivali’ni desteklediklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Çit, “Annelerimizin, kardeşlerimizin ürettiği ürünlerin pazarlanması önemli. Otellerimizin de bu ürünlerden faydalanması önemli. Bu festivalin devam ettirilmesini diliyorum.” dedi.