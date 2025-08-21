Zeytin, Doğa Koruma tarafından hazırlanıyor

GORİL YAVRUSU ZEYTİN’İN REHABİLİTASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Havalimanı’nda geçen yıl Nijerya’dan Tayland’a transit gidecek bir kargo içinde yer alan ve rehabilitasyon süreci devam eden goril yavrusu “Zeytin”, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından doğal ortamına kavuşması için hazırlanıyor. 22 Aralık’ta İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirilen goril yavrusu, Polonezköy’deki bir hayvanat bahçesinde rehabilitasyon aşamasında bulunuyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki “gorilla gorilla” cinsi yavru, gözetim altında tutulduğundan cam odada bakıcılarıyla birlikte doğal ortamında oyunlar oynuyor.

ZEYTİN’İN KÜLTÜREL BAĞLANTILARI VE SAĞLIK DURUMU

Goril yavrusu Zeytin’in doğal ortamına dönüşü, sadece Türkiye değil, dünya genelinde dikkat çekiyor. DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin’in Nijerya’dan Tayland’a gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı’nda bulunduğunu hatırlattı. Çokçetin, Zeytin’in “CITES” belgesi olmadığı için ele geçirildiğini belirtip, “İlk bulunduğunda çok korkmuş ve bitkin düşmüştü. Şimdi durumu gayet iyi” dedi. Zeytin’in boyu, başlangıçta 62 santimetre iken, şu anda 80 santimetreye ulaştı ve kilosu 9’dan 16 kiloya çıktı.

NİJERYA’YA GERİ GÖNDERİLMESİ PLANLANIYOR

Zeytin’in Nijerya’ya dönüş süreci hakkında bilgiler paylaşan Çokçetin, Nijerya’nın resmi talepte bulunduğunu ifade etti. “Uygun koşulları incelediğimiz için süreç biraz zaman aldı, ancak artık geri gönderim sürecine başlamış bulunuyoruz. Bir aksilik olmazsa yakında Zeytin’i Nijerya’ya göndereceğiz” diye konuştu. Zeytin’in sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını ifade eden Çokçetin, “Onu uğurlamak bizim görevimiz. Süreç tamamlandığında Zeytin, Türk Hava Yolları’nın desteğiyle yola çıkacak” dedi.