Zeytin Fabrikasında “En İyi Narkotik Polisi Anne” Eğitimi

KADIN ÇALIŞANLARA EĞİTİM VERİLDİ

Aydın’ın Köşk ilçesindeki bir zeytin fabrikasında çalışan kadınlara, jandarma ekipleri tarafından “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi sunuldu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI TEDBİRLERİ ANLATILDI

Bu eğitim, Köşk ilçesindeki zeytin fabrikasının toplantı salonunda yapıldı. Aydın İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, kadın çalışanlara uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili alınacak tedbirleri aktardı. Ek olarak, uyuşturucu kullanımı ve satışına karşı önemli projeler arasında yer alan UYUMA isimli mobil uygulama tanıtıldı ve katılımcılara bu konu hakkında bilgilendirme yapıldı.