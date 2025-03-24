Zeytin Tercihinde Ramazanda Artış Oluştu

Zeytin Tüketimi Ramazan’da Artıyor

Eskişehir’de pazar esnafı Yağız Durmaz, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri olan zeytinin, oruçlu kalınan saatlerde susatmaması için az ekşi ve az tuzlu çeşitlerinin daha fazla tercih edildiğini belirtti. Ramazan ayında birçok kahvaltılık ürün, özellikle sahur sofralarında önemli bir yere sahip. Zeytin, hem lezzeti hem de doyurucu özelliği ile sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra, sahurda tüketilecek yiyeceklerin tuz oranının dikkatlice seçilmesi, oruç boyunca susuzluk yaşamamak açısından büyük önem taşıyor.

Ramazan’da Zeytin Satışı Yükseliyor

Eskişehir’de pazarcılık yapan Yağız Durmaz, Ramazan ayıyla beraber vatandaşların zeytine olan talebinin arttığını ve zeytin satışlarının yükseldiğini ifade etti. En çok tercih edilenlerin natürel, kahverengi çekirdekli zeytinler ile çizik, kırma yeşil zeytinler olduğunu kaydeden Durmaz, zeytin satışlarındaki artışın Ramazan’la ilintili olduğunu söyledi. “Gün içerisinde oruç tutarken susamamaları için az tuzlu ve az ekşi zeytinleri tüketmeleri uygun” diye ekledi.

Zeytin Fiyatlarında Stabilite

Durmaz, “Burada kendi imal ettiğimiz zeytinleri satıyoruz. Satışlarımızda, elbette ki Ramazan ayının etkisiyle bir artış var. Zeytin özellikle sahurda olmazsa olmazlardan biri, bu nedenle müşterilerimizin talebi yoğun bir şekilde devam ediyor. Ramazan’da gün içinde oruçluyken zorlamaması ve susatmaması açısından en çok tercih edilenler, ekşisi ve tuzu az olan zeytinler” dedi. Zeytin fiyatlarının 100 liradan başlayıp 350 liraya kadar gittiği, bu durumun zeytinin çeşidine, bölgesine ve yapılışına göre değişiklik gösterdiğini belirtti. Geçen yılki fiyatlarla karşılaştırıldığında bir değişiklik olmadığını ifade eden Durmaz, “Zeytinlerde henüz geçen senenin ürünleri kullanıldığı için bu sene sonuna kadar fiyatlarda bir artış olmaz. İmalattan sonra genelde 1 yıl aynı fiyatta gider, artış da ondan sonra yapılır” şeklinde bilgi verdi.