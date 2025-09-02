Zeytin Üreticilerine Tuzak Dağıtıldı

Zeytin Üreticilerine Destek

Balıkesir’in Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan proje ile zeytin sineğiyle mücadele etmek amacıyla 10 zeytin üreticisine feromon ve yapışkan tuzaklar dağıtılıyor. Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, “İyi Tarım Uygulamaları Sertifikalı ve Entegre Mücadele ile Güvenilir Kaliteli Zeytin Üretme Projesi” çerçevesinde üreticilere destek sunmaya devam ediyor.

Uygulamalı Ziyaretler Gerçekleşti

Bu kapsamda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay ve teknik ekip, 10 zeytin üreticisinin bahçelerine ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan bu uygulamalı ziyaretlerde, toplamda 550 feromon tuzak ve 300 yapışkan tuzağın teslim edilerek kurulumları yapıldı. Dağıtılan tuzaklarla zeytin sineği popülasyonunun kontrol altında tutulması ve böylece daha kaliteli, güvenilir zeytin üretiminin sağlanması hedefleniyor.