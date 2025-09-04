Zeytinalanı Mevkiinde Trafik Kazası Oldu

KAZA AYRINTILARI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi ve bu kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Muğla-Antalya karayolu üzerindeki Zeytinalanı bölgesinde saat 20.30 sıralarında gerçekleşti. Gelen bilgilere göre, Muğla yönünden Antalya istikametine seyreden 48 ABZ 758 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkıp kazaya neden oldu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı fark eden diğer vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, onları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.