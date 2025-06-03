Zeytinburnu Belediyesi Dans Gösterisi Yapacak

HALK DANSLARI GÖSTERİSİ YAPILACAK

Zeytinburnu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 11 Haziran’da Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde sahne alıyor. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, topluluk izleyenleri Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden seçilen otantik halk oyunlarıyla kültürel bir yolculuğa çıkaracak.

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER SERGİLENECEK

Halay, zeybek, horon ve roman danslarının yanı sıra Üsküp yöresine özgü figürler, 54 amatör dansçı tarafından sahneleniyor. Gösteride yer alacak otantik sürprizler geceye renk katacak. Suat Beşkardeş’in liderliğindeki proje, toplumun farklı kesimlerinden bireylerin kültür aracılığıyla ortak bir platformda buluşabileceğini gözler önüne seriyor.