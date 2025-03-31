Zeytinburnu’nda Çıkan Kavgada 6 Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, husumetli iki grup arasında meydana gelen kavgada 6 kişiye yaralandı. Kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerası sayesinde kaydedildi. Olay, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, aralarında mevcut bir husumet bulunan iki grup, öncelikle sözlü olarak tartışmaya başladı. Sözlü tartışma, tarafların birbirlerine silah çekmesiyle şiddet içeren bir kavgaya dönüştü. Bu esnada bıçak kullanılarak karşılık verildi.

KAVGADAKİ ŞİDDET VE MÜDAHALE

Kavga, taş ve sopa kullanılarak devam etti. Bu sırada D.B. isimli bir şahıs, silahıyla kalabalığa doğru rastgele ateş açtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin tarafları sakinleştirme çabaları güçlükle gerçekleşti. Silah ile açılan ateş sonucunda B.Y., N.Y. ve T.Ö. isimli şahıslar yaralanırken, S.B., M.D. ve S.B. bıçakla yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve daha sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTILAR VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Olaydan sonra kaçan diğer şahısların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca, kavga esnasında bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, tarafların sopa ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları net bir şekilde görülüyor.