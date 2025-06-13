Zeytinburnu’nda Elektrik Kesintisi Olacak

ELEKTRİK KESİNTİSİ TARİHİ VE SAATİ

Zeytinburnu’nda elektrik kesintisi hakkında bilgiler BEDAŞ’ın yaptığı açıklamalarla ortaya çıkıyor. 13 Haziran günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler, bakım çalışmaları sebebiyle meydana geliyor.

KESİNTİ NEDENİ VE ETKİLENEN BÖLGELER

Kesinti nedeniyle, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” gerçekleştirilecektir. İstanbul Zeytinburnu ilçesinde özellikle Seyitnizam mahallesinde yer alan Demirciler Sitesi 1., 3. ve 4. sokaklar gibi bölgelerde 13 Haziran 2025 tarihinde 09:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik hizmeti verilemeyecek. Ayrıca, yine aynı tarihte Demirciler Sitesi 5., 6., 7. ve 8. sokaklarında da aynı saat aralığında kesinti uygulanacak.

DAHA FAZLA BÖLGEDE KESİNTİ

Daha sonra, aynı gün içerisinde 14:00 ile 17:30 saatleri arasında Bakırköy ilçesi ve Zeytinburnu ilçesinin bazı mahallelerinde de elektrik kesintisi yapılacak. Bu bölgelerde, kesintinin sebebi yine “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” olarak belirtiliyor. Etkilenmesi beklenen bölgeler arasında, Gökayp mahallesi 52., 53. ve diğer sokaklar ile Yalışlı mahallesi ve Çırpıcı mahallesi sokakları bulunuyor. Bu süre zarfında elektrik hizmeti sağlanamayacak.