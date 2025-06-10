Zeytinburnu’nda Kadın Kayalıklara Düştü

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

İstanbul Zeytinburnu’nda sahilde yürüyüş yaptığı sırada kayalıklara düşen bir kadın yaralandı. Kazlıçeşme Sahil Parkı’nda yürüyen kadın, dengesini kaybederek kayalıklara düştü.

ÇEVREDEKİLERİN YARDIMI

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Hızla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı ve kadın, itfaiye ekipleri tarafından kayalık bölgeden kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. Olayın detayları ve yaralının durumu hakkında bilgi verilmedi.