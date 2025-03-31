Zeytinburnu’nda Kavga: 7 Yaralı, 4 Gözaltı

KAVGA ORTAMINDA YAŞANANLAR

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında geçen sözlü tartışma giderek büyüdü. Şahıslar, kavgaya dönüşen olayda birbirlerine sopalar ve yumruklarla saldırmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar, silah ve bıçak kullanarak birbirlerine karşılık verdi. Sonuç olarak, toplamda 7 kişi yaralandı ve polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayın Gelişimi

Olay, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma bıçaklı saldırılara dönüşünce, kargaşa daha da arttı. Kargaşanın ortasında D.B. isimli bir kişi, silahını çıkararak kalabalığa doğru rastgele ateş açtı. Bölgedeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu ve Polisin Müdahalesi

Olay yerinde yaralananlar arasında B.Y., N.Y., ve T.Ö. silahla, S.B., M.D., ve diğer bir S.B. ise bıçakla yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve bir süre sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Polis, yaralıların durumunu kontrol altına almak için olay yerine geldi ve kargaşayı yatıştırdı.

Gözaltılar ve Araştırmalar

Olayla ilgili polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 4 kişiyi gözaltına aldı. Aynı zamanda, olay sonrasında kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi ve görüntülerde tarafların birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdığı açıkça gözlemleniyor.