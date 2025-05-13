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Zeytinburnu’nda TIR Bariyerlere Çarptı

ZEYTİNBURNU’NDAN GELEN TRAFİK KAZASI HABERİ

D-100 Karayolu’nda bir toz alçı yüklü TIR, bariyerlere çarptı. Bu kaza sonrasında TIR’daki alçılar yola döküldü ve D-100’de ciddi bir trafik sıkışıklığı oluştu. Olay, D-100 Karayolu Merter mevkisinde gerçekleşti. Cevizlibağ yönünde ilerleyen TIR, birden bariyerlere çarparak kaza yaptı. Çarpmanın ardından alçılar yola yayıldı ve bu durum trafiği olumsuz etkiledi.

OLAY YERİNDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Polis, kaza ile ilgili olarak olay yerindeki çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte, TIR’ın yola saçılan yükünün temizlenmesi ve trafiğin yeniden akışa geçmesi için gerekli önlemler alınıyor. Kazadan dolayı oluşan trafik sıkışıklığı, sürücüleri zorluyor. Kazanın sebebi ve detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi gelmesi bekleniyor.

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