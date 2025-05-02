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Zeytinburnu’nda Yangın Çıktı, İtfaiye Savaşıyor

Zeytinburnu’nda Kimyasal Madde Deposu Yangını

Zeytinburnu’nda bir iş yerinde meydana gelen yangın, pek çok kişiyi korkuttu. Yangın, kimyasal madde üzerine faaliyette bulunan 3 katlı bir binanın deposunda gerçekleşti. Olay, saat 22.30 civarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde bulunan Akınsal Sanayi Sitesi’nde yaşandı.

İTFAYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ortaya çıkan yangın sonrası, hemen olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın 2. ve 3. katlarındaki yangına müdahaleye devam ediyor. Yangının söndürülmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

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