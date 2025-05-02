Zeytinburnu’nda Yangın Oluştu, Müdahale Devam Ediyor

YANGIN Zeytinburnu’nda KİMYASAL MADDE ÜZERİNE FAALİYET GÖSTEREN İŞ YERİNDE

Zeytinburnu’nda, kimyasal maddeyle ilgili çalışan 3 katlı bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, binanın 2. ve 3. katlarındaki yangına müdahale ediyor. Yangın, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’ndeki Akınsal Sanayi Sitesi’nde, saat 22.30 sıralarında patlak verdi.

Olay Yeri VE İtfaiyenin MÜDAHALESİ

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle, kimyasal madde üzerine faaliyet gösteren iş yerinin deposunda yangın meydana geldi. Yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin, binanın üst katlarındaki alevlere müdahalesinin devam ettiği bildiriliyor.