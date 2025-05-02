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Zeytinburnu’nda Yangın Söndürüldü

İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI

Zeytinburnu’nda yer alan bir sanayi sitesinde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Maltepe Mahallesi Çırpıcı Yolu Sokak’taki Akınsan Sanayi Sitesi’nde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katındaki conta atölyesi önündeki kartonlar henüz belirlenemeyen bir sebep ile alev aldı.

ALEVLER ÜST KATA SIRAYET ETTİ

Yangında alevler, atölyede bulunan boya kutularına da sıçrayarak ufak çaplı patlamalara yol açtı. Yangın, kısa bir süre içinde üst katta da etkili oldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucunda binanın her iki katında hasar meydana geldi.

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