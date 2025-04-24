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Zeytinburnu’ndan Arabaya Düşen Genç

GENÇ, DEPREM ESNASINDA BALKONDAN ATLAYIP ARABAYA DÜŞTÜ

İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Zeytinburnu’nda bir genç balkondan aşağıya atladı. 17 yaşındaki Ali A.’nın arabanın üzerine düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul, son günlerde sıkça yaşanan depremlerle sarsılıyor ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, megakentte toplamda 51 sarsıntı kaydedildi. En büyük sarsıntı ise 6.2 olarak belirlendi.

ATLAYAN LANSE VİDEOSU GÜVENLİK KAMERASINDA

Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi’nde bir kişi, yaşadığı binanın balkonundan aşağıya atlayarak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Genç, güvenlik kameralarında görülen görüntülere göre, arabaya düştükten sonra kalkarak karşıya geçti. O esnada 17 yaşındaki Ali A. yaşamış olduğu durumu şöyle anlatıyor: “O sırada online ders görüyordum. Ayağım zaten kırıktı. Evde kimin olup olmadığını bilmiyordum. O esnada refleks ile atladım. İyi ki arabanın üzerine düştüm. Ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Komşunun arabasının üzerine düşmüşüm. Sonra da kendimi hastanede buldum.”

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