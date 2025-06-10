Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi’nin Kitap Terapisi

Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi sakinleri için kitaplardan bölümler okunarak uygulanan bibliyoterapi yöntemi, yaşlıların kendilerini daha iyi ifade etmesine, yaşam deneyimlerini, duygularını ve düşüncelerini anlamlandırmalarına katkı sağlıyor. Bibliyoterapi, bireylerin yaşadıkları sorunlara benzer hikayeleri okuyarak, özdeşleşme, arınma ve içgörü geliştirmelerine yardım eden bir terapi biçimi olarak öne çıkıyor. Özellikle yaşlı bireylerin yaşam öykülerini anlamlandırması, geçmişle barışması ve sosyal bağlar kurması hedefinde etkili bir yöntem olan bibliyoterapi, grup terapisi ile katılımcıları ortak bir tema etrafında birleştirerek iyileştirici bir etkileşim oluşturuyor.

BİBİYOTERAPİ İLE SOSYAL BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Bibliyoterapi, yaşlı bireylerin yaşam deneyimlerini kitap karakterleri üzerinden ifade etmelerine odaklanarak, grup içindeki geçmiş anıların paylaşımıyla sosyal bağlılığı güçlendiriyor. Anlam arayışı ve yaşam değerlendirmesi gibi psikolojik süreçleri destekleyen bu yöntem, yalnızlık ve izolasyon hissi yaşayan, kendilerini ifade etmekte zorlanan yaşlı bireyler için uygun bir seçenek olarak Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi’nde uygulanıyor. Huzurevi Müdürü Oğuz Durak, “Kurumsal olarak bibliyoterapi yönteminden çok verim alıyoruz ve geri dönüşler olumlu,” diyerek, kitap okuma terapisinin yaşlıların kendilerini ifade edebilmeleri açısından önemli olduğunu belirtti. Durak, her hafta belirlenen bir kitap üzerinden belirli pasajların okunduğunu ve bu sürecin yaklaşık 45 dakika sürdüğünü aktardı.

Huzurevindeki bibliyoterapi eğitimini veren Uzman Psikolog Eren Fırat, bu terapinin üç yıl önce iletişim kulübü olarak başladığını, ancak zamanla grup terapisi çerçevesinde daha verimli hale geldiğini anlattı. Fırat, “Grup terapisi ile kitap terapisini birleştirip bibliyoterapi yapmayı düşündüm ve yaklaşık 1,5 yıldır da bunu uyguluyoruz,” dedi. Kitapların ana tema doğrultusunda belirlenerek kısım kısım okunduğunu, ardından sakinlerden duygularını ve düşüncelerini paylaşmalarının istendiğini belirtti. “Yaşlı bireylerde duygular ve düşünceler çok kökleştiği için bunun değişmesi zor” ifadesini kullanan Fırat, kahraman karakterler üzerinden duygusal bir iyileşme sağlandığını ekledi.

Fırat, bibliyoterapinin, huzurevi sakinleri üzerinde psikolojik olarak olumlu bir etki yarattığını ifade ederek, “Hem anksiyete hem de depresyon üzerinde etkili oluyor,” dedi. Bibliyoterapinin temelinde sakinlerin işe yarama duygusunu canlandırma olduğunu belirten Fırat, duygularını ve deneyimlerini aktarırken bu duygunun ön planda tutulduğunu vurguladı. Huzurevi sakini Meliha Savakçı, derslere düzenli katıldığını ve ruhsal huzur bulduğunu dile getirerek, “Arkadaşlarla sohbet ediyoruz, programlar, eğlenceler oluyor. Burada her şey mevcut,” şeklinde konuştu.

Zehra Ünsel, huzurevinde 11 senedir konforlu bir yaşam sürdüğünü, burada mutluluğun yanı sıra düşüncelerin de paylaşıldığını belirtti. Ünsel, “Bir şeyleri anlamlandırmaya ve anlatmaya çalışıyoruz,” diyerek, grup içinde ortak düşüncelere ulaşmanın önemine dikkat çekti. Huzurevi sakini Döne Ülker ise, çocuklarına yük olmamak için huzurevinde yaşamaya karar verdiğini ve derslerin kendisine çok iyi geldiğini ifade etti.