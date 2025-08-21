Zeytinköy Muhtarı Uyuşturucuya Karşı Önlem Aldı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE YENİ TEKNOLOJİK ÇÖZÜM

Antalya’da uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili yapılan operasyonlarla tanınan Yeşildere Mahallesi’nin, halk arasında bilinen ismiyle Zeytinköy’ün muhtarı Kemal Gebeş, önlemler alındıktan sonra uyuşturucu kullanım ve satışının mahalle mezarlığına kaydığını gördü. Bu durum karşısında muhtar, mezarlığa gece görüş ve sesli uyarı sistemli kamera sistemi kurdurdu. “Mezarlara zarar veriyorlardı. Şimdi ölüyü de diriyi de kontrol altında tutuyoruz” diyen Gebeş, bu sistemin uyuşturucu ile mücadelede önemli bir rol oynadığını ifade etti.

MEZARLIKTAN GEÇMİŞTEKİ KÖTÜ KULLANIMI ENGELLİYOR

Antalya’da uyuşturucu kullanımı ve satışıyla anılan Zeytinköy’de muhtar Kemal Genbeş, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı tedbirler sayesinde madde kullanan kişilerin mezarlığa yöneldiğini fark etti. Uyuşturucu ile mücadelede mahalle sakinlerinin rahatsız olduğu bu duruma çözüm bulmak isteyen muhtar, mezarlığa hareketli, gece görüş, yüz tanıma ve hareket sensörlü kameralar ile sesli uyarı sistemi kurdurdu. Bu sistemle birlikte, mezarlığı 7 gün 24 saat boyunca güvenlik kamerasıyla takip eden Genbeş, bu alanda yaşanan uyuşturucu kullanımı ve satışının büyük ölçüde azaldığını belirtti.

KONTROL ALTINDA TUTULAN MEZARLIK

Kurulan kamera sisteminin, bu kişileri caydırıcı hale geldiğini ifade eden Genbeş, “Bu gördüğünüz alanın tamamında bir zamanlar yüzde 80-90 oranında uyuşturucu kullanımı vardı. Burada madde bağımlıları için bir merkez gibiydi” dedi. Uygulanan sistemle birlikte, emniyet birimlerinin de destek verdiğini dile getirerek, “Buraya gelen madde bağımlıları da bundan korkup kaçıyor. Artık madde bağımlıları ve torbacılar burayı kullanamıyorlar” şeklinde konuştu. Geçmişte yaşanan sorunların üstesinden gelindiğini vurgulayan Genbeş, bunun Zeytinköy’ün güvenliğini artırdığını belirtti.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kemal Genbeş, Zeytinköy’ün daha güvenli bir hale geldiğini ifade ederek, “Yakın zamanda yerleşik bir karakolun inşaatına başlanacak. Zeytinköy, Antalya’nın en güzel mahallelerinden biri olacak” dedi. Kamera sistemi kurulduktan sonra mezarlıkların madde bağımlılarından arındığını söyleyen muhtar, “Ölülerimizi bile koruyoruz, geçmişte mezarların yanına gelip yatıyorlardı. Şimdi ölüyü de diriyi de kontrol altında tutuyoruz” ifadesiyle, emniyet destekli çalışmaların çok daha etkili hale geldiğini belirtti.