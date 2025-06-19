Zeytinli Mahallesi’nde trafik kazası oldu

OLUMSUZ OLAY EDREMİT’TE MEYDANA GELDİ

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi’ndeki akıllı kavşakta gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralanıyor. Alınan bilgilere göre, U.D.K.’nin sürücülüğünü yaptığı araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak kaza yapıyor. Araçtaki yolcu H.Ç. ile sürücü U.D.K. yaralanıyor. İşte bu olaya dair gelişmeler.

YARALILARA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor ve ardından hastaneye sevk ediyor. Neyse ki kaza anında araçta ciddi bir sıkışma yaşanmıyor. Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, güvenlik önlemlerini alarak olay yerindekilere müdahale ediyor. Kazanın ardından olay yeri polis ekiplerine teslim ediliyor ve kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatılıyor.