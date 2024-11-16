“Zeytinyağlı Defne Sabunu Üretimi Devam Ediyor”

SABUN ÜRETİMİNDE GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Özcan Kaya, babasından devraldığı sabun üretimi ile Hatay’da 25 yıl boyunca zeytinyağlı defne sabunu imalatı yapıyor. Bu sabun, bölge halkı için önemli bir ürün olarak cilde sayısız fayda sağlıyor. Zeytinyağlı defne sabunun fiyatları 300 TL ile 600 TL arasında değişiklik gösteriyor. Hatay’da, yaşanan felaketin yaralarını sarma sürecinde zeytin ve defne hasadı devam ediyor. Bölge halkı, elde ettikleri yağlarla Özcan Kaya’nın doğal yöntemlerle sabun imalatına katkı sağlıyor.

SABUNUN MALZEME KALİTESİ FİYATI BELİRLİYOR

Doğal yöntemlerle üretilen zeytinyağlı defne sabunu, hem bölge halkı hem de Türkiye’nin farklı yerlerinden ilgi görüyor. Sabunun kilogram fiyatını etkileyen en önemli faktör, kullanılan defne ve zeytinyağının oranı. Özcan Kaya, “Burada yaşayan vatandaşlar defne yağlarını ve zeytinyağlarını getiriyorlar, bende yıllık sabunlarını yapıyorum” şeklinde açıklama yapıyor.

Özcan Kaya, babasından edindiği bilgiyle 1980 yılından itibaren sabun üretimi yapıyor. Kahverengi kazanlarda kaynatılan sabun, 30 dakika işlem görerek kalıba dökülüyor. Sabun, 1 saat içinde kuruduktan sonra kesilip müşterilere teslim ediliyor. “Sabun için ilk aşama temiz zeytin yağı ve defne yağı olmalıdır. Yağ çok iyiyse sabunun kıvamı güzel olur ama bazen kirli yağlar gelince sabunun kıvamı kötü oluyor,” diyor.

FİYATLANDIRMA VE KALİTE STANDARTLARI

Asıl önemli fiyatlandırma, kullanılan yağların kalitesine bağlı. Tam zeytinyağlı sabunun fiyatı 150 TL’den başlarken, yüzde 25 defne yağı içerenler 300 TL, yüzde 50 defne yağı olanlar 400 TL, tamamı defne yağı olan sabun ise 600 TL seviyelerine kadar çıkıyor. Defne yağının kilosu ise 400 ile 500 TL arasında değişiyor. “Sabunun en iyisi tanesi 100 TL’dir. 25 yıldır sabun üretimi yaparak geçimimi sağlıyorum” ifadeleriyle de geçim kaynağını özetliyor Özcan Kaya.