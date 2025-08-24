Zeytuni, İspanya’ya Yüzerek Ulaştı

GENÇ FUTBOLCU ZEYTU’NİN YENİ BAŞLANGICINA GİDEN YOL

Fas’ın Botola 2 Ligi’nde mücadele eden Mağrib Atletic Tetouan forması giyen 19 yaşındaki yetenek Zeytuni, futbol serüveninde yeni bir başlangıç yapma kararı aldı. Kendini dışlanmış hissettiğini belirten Zeytuni, yoğun sis ve dalgalı deniz koşullarından faydalanarak İspanya’nın Ceuta şehrine yüzerek ulaşmayı başardı. Fineydak sahilinden gizlice yola çıkan genç futbolcu, kötü hava şartlarının yarattığı düşük görüş mesafesini fırsat bilerek denize girdi. Yaklaşık yarım saat süren bir yüzmenin ardından İspanya topraklarına adım attı ve burada Göçmenler İçin Geçici Konaklama Merkezi’ne yerleştirildi.

MADDİ VE MANEVİ YALNIZLIK HİSSİ

Sebte’de yerel basına demeç veren Zeytuni, kulübü Mağrib Atletic Tetouan’dan uzun süredir maaş alamadığını ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından maddi destek bulamadığını açıkladı. “Kendimi dışlanmış hissediyordum. Daha iyi bir futbol geleceği için risk almak zorundaydım” sözleriyle, yaşadığı maddi ve manevi yalnızlık hissini dile getirdi. Fas futbolunda yetenek olarak öne çıkan Zeytuni, geçmişte U18 Fas Ligi’nde şampiyonluk yaşamış bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

FUTBOL KAMUSUNUN GÜNDEMİNDE

Zeytuni, uzun boyu ve fiziksel gücüyle hem stoper hem de ön libero mevkilerinde görev alabiliyor. Oyun stilinin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in Fransız stoperi William Saliba’ya benzetildiği ifade ediliyor. Genç futbolcunun bu kararı, Fas futbolundaki genç oyuncuların yaşadığı sosyal ve profesyonel zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı. Futbol camiası, Zeytuni’nin olayının bireysel bir dram olmaktan öte, kulüplerin genç oyunculara karşı finansal ve sosyal sorumluluklarını sorgulayan bir tablo ortaya koyduğuna dikkat çekiyor.

KARİYER HEDEFİ

Şu anda Sebte’deki barınma merkezinde bireysel antrenman yapmaya devam eden Zeytuni, Avrupa veya bölgedeki yerel kulüplerden gelecek teklifler ile futbol kariyerini sürdürmeyi amaçlıyor.