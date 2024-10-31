“Zhang Yiming Çin’in En Zengin Kişisi Oldu”

ZANG YIMING’İN SERVETİ ARTIYOR

Hurun Araştırma Enstitüsü’ne göre, Zhang Yiming’in serveti 2023 yılı itibarıyla %43 artarak yaklaşık 46 milyar dolar seviyesine ulaştı. 41 yaşındaki Yiming, 2021’de ByteDance’in CEO’luğundan ayrılmasına rağmen, hâlâ şirketin %20’sine sahip bulunuyor. Bu durum, onu Çin’in en zengin kişisi unvanını önceki lider Zhong Shanshan’dan devralmasını sağladı. Shanshan’ın şişelenmiş su sektöründeki serveti ise %24 düşerek 45 milyar dolara geriledi.

ABD TIKTOK’U YASAKLAMAK İÇİN HAZIRLANIYOR

TikTok, bir milyardan fazla kullanıcıya ulaşarak dünya genelinde en popüler sosyal medya uygulamalarından biri oluyor. Ancak bazı ülkeler, uygulamanın Çin hükümeti ile olan bağlantıları konusunda kaygılar taşıyor. TikTok ve ByteDance yetkilileri bağımsız olduklarını vurgulasa da, ABD, 2025 Ocak ayına kadar ByteDance’i satmadığı takdirde TikTok’u yasaklamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, ABD Temsilciler Meclisi bu yıl ByteDance’in uygulamayı satması için bir yasa tasarısını onayladı. Eğer tasarı yasalaşırsa, ByteDance’in dokuz ay içinde bir alıcı bulması gerekecek ve devam eden satış sürecinde üç aylık bir ek süre isteyebilecek. Aksi takdirde, TikTok ABD’de yasaklanabilir. FBI, ByteDance’in kullanıcı verilerini – arama geçmişi, konum bilgileri ve biyometrik veriler gibi – Çin hükümetiyle paylaşma olasılığına dikkat çekti, fakat TikTok bu iddiaları reddetti.

BYTE DANCE BÜYÜME KAYDEDİYOR

Yasal zorluklara rağmen, ByteDance geçen yıl %30 büyüyerek 103 milyar dolar gelir elde etti. Bu durum, Zhang Yiming’in kişisel servetini de önemli ölçüde artırdı. Hurun Başkanı Rupert Hoogewerf, Yiming’in Çin’de 26 yıl içinde 18’inci farklı “en zengin kişi” olduğunu ifade etti. Hoogewerf, ABD ile kıyaslandığında Çin’in ekonomi alanındaki dinamizminin dikkat çekici olduğunu aktardı. ABD’de bugüne kadar yalnızca dört farklı kişi “en zengin” olma unvanına ulaşabildi: Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos ve Elon Musk.

YİMING’İN BAŞARISI VE ÇİN GERÇEKLERİ

Zhang Yiming, ByteDance’i 2012 yılında Pekin’de dört odalı bir apartman dairesinde kurdu. 2021’de şirketin başkanlığından ayrıldığı belirtiliyor ve bu adımın Çin hükümetinden gelen baskılar sonucu gerçekleştiği iddia ediliyor. Hurun’un listesinde üçüncü sırada Tencent’in kurucusu Pony Ma bulunurken, PDD Holdings’in kurucusu Colin Huang bir sıra gerileyerek dördüncü oldu. Çin’in zenginler listesinde milyarder sayısı, 2021 yılındaki zirveye kıyasla üçte bir oranında düşerek 753’e geriledi. Hoogewerf, Çin ekonomisi ve borsasının zorlu bir yıl geçirdiğini belirtirken, özellikle emlak sektöründeki servetlerde dramatik düşüşler yaşandığını ifade etti. Tüketici elektroniği sektörü ise yükselişini sürdürüyor; Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, servetini bu yıl 4,6 milyar dolar artırmayı başardı.