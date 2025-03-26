Zhao ve Babakov İşbirliğini Görüştü

ÇİN-RUSYA İŞBİRLİĞİ ARTTIRILIYOR

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Alexander Babakov ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin karşılıklı gelişimi için önemli adımlar atmaya hazır olduklarını belirtti. Zhao, “karşılıklı sağlam desteği artırmak, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, tatbiki işbirliğini genişletmek, hakiki çok taraflılığı uygulamak ve uluslararası düzeni daha eşit ve adil hale getirmek” için işbirliği yapma niyetlerini ifade etti. Ayrıca, Zhao, Çin Ulusal Halk Kongresi’nin iki ülke lideri arasında varılan önemli mutabakatların uygulanması, iletişim ve etkileşimin güçlendirilmesi, yasama ve denetim deneyimlerinin paylaşılması amacıyla Rusya Federasyonu Federal Meclisi ile işbirliğine istekli olduklarını söyledi.

İKİLİ İLİŞKİLERDE YENİLİKLER

Babakov, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin iki ülke liderinin yönlendirmesi altında verimli sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Rusya Federasyonu Federal Meclisi’nin, ikili ilişkilerin gelişimine katkı sağlamak için Çin Ulusal Halk Kongresi ile etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu kaydederek, bu sürecin önemini dile getirdi. Bu tür diyalogların, her iki ülke için de yararlı sonuçlar sağlaması bekleniyor.