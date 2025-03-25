Zhao Ve La Russa Beijing’de Buluştu

ÇİN VE İTALYA ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi’nin Başkanı Zhao Leji, Beijing’de İtalya Senato Başkanı Ignazio La Russa ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Zhao, bu görüşmede İtalya’nın tek Çin ilkesine olan bağlılığını takdir ettiklerini ifade etti ve gemi inşa, havacılık ile yeni enerji gibi alanlarda işbirliği potansiyelini değerlendirmeye açık olduklarını belirtti.

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİNİN ARTIRILMASI GEREKEN BİR KONUYDU

Zhao, ayrıca kültür, sanat, turizm ve eğitim gibi alanlarda da işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. İki ülke arasındaki etkileşimlerin, Ulusal Halk Kongresi ile İtalya parlamentosu arasında ikili ve çok taraflı çerçevelerde artırılması gerektiğini vurguladı.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİNE VURGU

La Russa ise iki ülkenin dünya barışı ve istikrarına yeni katkılar sunmak için birlikte çalışabileceğini dile getirdi. İkili ilişkilerin yanı sıra Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ilişkilerin de sağlam ve istikrarlı bir şekilde gelişmesine yönelik ekonomi, ticaret, bilim, teknoloji ve kültür alanlarında işbirliğinin genişletilmesi temennisinde bulundu. Ayrıca, İtalya Senatosu’nun Çin’in Ulusal Halk Kongresi ile daha yakın bir etkileşim içinde olma arzusunu dile getirdi.