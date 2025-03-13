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Zhejiang’da Robotik Sektörü Gelişiyor

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ KENT

Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaleti, robot teknolojisi alanında önemli bir konumda bulunuyor. 2017 yılında uygulamaya koyduğu özel “robot artı” eylem planı ile bu sektörde yatırım ve politika desteklerini hızlandıran ilk eyalet olma özelliğini taşıyor. Bu gelişmeler, Zhejiang’ın robotik alanındaki liderliğini pekiştiriyor.

TEKNOLOJİ MERKEZİ HANGZHOU

Eyaletin merkezi Hangzhou, robotlar ile ilgili 200’den fazla şirkete ev sahipliği yaparak önemli bir teknoloji merkezi haline geliyor. Bu durum, Çin’in robotik alanındaki atılımlarını güçlendiriyor ve sektördeki yenilikçi çözümler için büyük bir potansiyel sunuyor.

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