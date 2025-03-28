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Zhongguancun Forumu Beijing’de Başladı

Zhongguancun Forumu Başlıyor

Bu yıl “Kaliteli Yeni Üretici Güçler ve Küresel Teknoloji İşbirliği” temasıyla düzenlenen Zhongguancun Forumu Yıllık Konferansı Çin’in başkenti Beijing’de başladı. Kitlesel katılımcılarla gerçekleşen forum, teknoloji dünyasına dair yenilikleri ve gelişmeleri paylaşma fırsatı sunuyor.

İnsansı Robotların Tanıtımı

Foruma katılanlar, insansı robotların en son teknolojilerini ve ürünlerini yakından görme şansını buluyor. Etkinlikte, dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlar, yapay zeka ve robot teknolojilerindeki ilerlemeleri tartışacak. Bu tür yenilikler, gelecekteki üretim yöntemleri ve toplumsal yapılar üzerinde önemli etkilere neden olabiliyor.

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