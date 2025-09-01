Haberler

ZHOU SAANG, XHTV’den Rapor Ediyor

ZHOU SAANG’DAN GÜVENLİK, EKONOMİ VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin liderleri, pazartesi günü devam eden Tianjin Zirvesi’nde bir araya geldi. Zirvede güvenlik, ekonomi ve kültürel etkileşim gibi önemli alanlardaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli kararlar alındı. Bu toplantıda toplam 24 sonuç belgesi kabul edildi.

HALKA AÇIK BELGELER YAYIMLANIYOR

Liderler, işbirliğinin pekiştirilmesi ve örgütsel yapılanma konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Zirvede alınan kararların ardından, bu belgelerin halka açık olarak yayımlanması bekleniyor.

Xinhua muhabirleri, bu önemli zirvenin detaylarını Beijing’den aktarıyor.

Kadın Düşerek Kurtarıldı, Ekipler Geldi

İstanbul'da Galata Köprüsü'nden denize düşen bir kadın, cesur bir vatandaşa tarafından kurtarıldı ve tedavi için hastaneye sevk edildi. Olayın görüntüleri ortaya çıktı.
M. Öntürk, Başarıları Kutladı Ve Bilgisayar Hediye Etti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, YKS ve LGS sınavlarında başarılı olan öğrencilere bilgisayar hediye etti ve onlara eğitim desteği sözünü verdi.

