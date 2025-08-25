Zhucheng’de Tyrannosaurus Fosili Bulundu

DÜNYA ÇAPINDA BİR FOSİL KEŞFİ

Jinan, 25 Ağustos — Çin’in doğusundaki Shandong eyaletinin Zhucheng kentinde, 1,21 metre uzunluğunda olağanüstü büyük bir tiranozora ait uyluk kemiği fosili bulundu. ABD’li ve Kanadalı paleontologların katılımıyla gerçekleştirilen ortak araştırma sonuçları, bu fosilin Asya’da bugüne kadar keşfedilen en uzun tiranozor uyluk kemiği olduğunu kanıtlıyor. Araştırma ekibi, ayrıca genişliği 28 santimetreden fazla olan bir tiranozora ait devasa omur fosilinin de bulduğunu belirtmekte.

BOYUT KARŞILAŞTIRMALARI VE KEŞİFLER

Yapılan boyut karşılaştırmaları sonucunda, elde edilen omur kemiğinin, bilinen en büyük Tyrannosaurus rex örneklerinden biri olan Sue’nun omur kemiğiyle oldukça benzerlik gösterdiği ortaya kondu. Uzmanlara göre bu yeni keşifler, Zhucheng’in bir zamanlar Sue ile rekabet edebilecek boyutlarda, uzunluğu 12 metreyi geçen tiranozorlara ev sahipliği yaptığını ortaya koyuyor. Ayrıca, Zhucheng’de Zhuchengtyrannus magnus adlı tiranozora ait fosillerin de daha önce bulunmuş olması, bu bölgedeki dinozor çeşitliliğinin önemini artırıyor.

GELİŞMELER VE GÖRÜŞLER

Zhucheng’in dinozor kültürü araştırma merkezinden Chen Shuqing, “Yeni fosillerin bilinen Zhuchengtyrannus magnus’a ait olup olmadığını doğrulamak için daha fazla tanımlama yapılması gerekiyor. Öte yandan fosillerin boyutları, Asya’nın en büyük tiranozoruna ait olduklarını doğruluyor. Bu fosiller, tiranozorların Asya’da ortaya çıktığı hipotezini destekleyen yeni kanıtlar da sunuyor” ifadesini kullanıyor. “Çin’in dinozorlar kenti” olarak bilinen Zhucheng’de 10’dan fazla dinozor türüne ait fosillerin keşfedilmesi, bu bölgedeki paleontolojik araştırmaların ne denli zengin olduğunu gösteriyor. Fosiller, Çin Bilimler Akademisi gibi çeşitli kurumlar tarafından isimlendirilmekte.