Zico’dan Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Yorumu

FENERBAHÇE DORT GÜNLÜK HATIRALAR

Fenerbahçe ile 2007-2008 sezonunda hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısını yakalayan Arthur Zico, sarı-lacivertli takımdaki günleriyle ilgili önemli yorumlar yaptı. Bir programa katılan Zico, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında büyük bir heyecanla bahsetti ve derbinin atmosferine dair övgü dolu sözler sarf etti.

GALATASARAY DERBİSİNE DAİR DÜŞÜNCELERİ

Zico, Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili olarak “En çılgın taraftarlar Fenerbahçe’deydi. Dünyanın en çılgın derbisine şahit oldum, Fenerbahçe-Galatasaray. Onlar gerçekten fanatikler. Flamengo-Vasco derbisinden de daha ateşli geçiyor. Brezilya’nın en büyük rekabeti Gremio-Internacional’den de daha yoğun ve sert geçiyor” dedi. Bu sözleriyle derbinin sadece Türkiye’deki değil, dünya çapındaki diğer önemli rekabetlerden daha heyecan verici olduğunu vurguladı.

AZİZ YILDIRIM İLE YAŞADIĞI DİYALOGLAR

Beraber çalıştığı Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında da açıklamalarda bulunan Zico, “Türkiye zordu! Derbileri kazandığım ve Fenerbahçe’nin 100. yılında şampiyon olduğum için çok mutluydum. Her maçı kazanmak zorundaydım. Başkan sözleşmeme, şampiyon olamazsam beni kovacağı maddesini koymuştu. Ben de ‘Sen maddeyi koyabilirsin, şampiyon olacağız’ dedim. Bir yıl daha bana katlanmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı. Bu anekdot, Zico’nun Fenerbahçe’deki kararlılığını ve tutkusunu gözler önüne seriyor.