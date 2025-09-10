Zidane Fransa’nın Yeni Teknik Direktörü Olacak

ZIDANE’IN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile anılan Zinedine Zidane’ın yeni adresi kesinleşti. Fransız futbolunun efsane ismi Thierry Henry, Didier Deschamps sonrası Fransa Milli Takımı’nın başına geçecek ismin Zidane olduğunu belirtti. Fransız basınındaki haberlere göre, mevcut teknik direktör Didier Deschamps’ın 31 Temmuz 2026’da bitecek olan sözleşmesinin ardından Fransa’nın yeni hocası Zinedine Zidane olacak. Daha önce bu konuda L’Equipe gazetesi de benzer iddialar gündeme getirmişti.

HENRY’DEN DESTEKLEYİCİ AÇIKLAMA

Henry, Zidane’ın yeni görevini duyururken, “Hepimiz yeni teknik direktörün kim olacağını biliyoruz. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ve ona en iyisini diliyorum” ifadelerini kullandı. Zidane, 2021’de Real Madrid’i çalıştırarak, İspanyol deviyle üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçmişti.