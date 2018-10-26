Zigana’ya kar yağdı

Kış kendini göstermeye başladı. Dün Ankara ve Van’da etkisini gösteren kar, Zigana Dağı Geçidi’nde 10 santimetreye ulaştı.

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağının 2 bin 50 metre rakımlı tarihi geçidinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Yağış saatin ilerlemesiyle birlikte daha alçak kesimlerde de etkili olmaya başlarken Gümüşhane-Trabzon karayolu da beyaza büründü. Yağışla birlikte beyaz örtüsünü giyinen Zigana Dağı’nda Zigana Tüneli’nin Gümüşhane çıkışında çok sayıda araç geniş alanda aracını park ederek anın tadını çıkardı. Bazı vatandaşların yol kenarında kar yağışı altında araçlarında açtıkları müzikle eğlendikleri, bol bol fotoğraf çektirdiği gözlendi.

Karayolları ekipleri tarafından kar yağışının başladığı saatlerden itibaren bölgede tuzlama ve temizleme çalışması gerçekleştirilirken, yetkililer yola düşebilecek kaya ve toprak parçalarına karşı sürücüleri uyardı. Gümüşhane genelinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse Dağı’nda da etkili oldu.

İl merkezinde de an itibariyle yavaş yavaş etkili olan kar yağışının ardından sosyal medyada yayımlanan kar görüntüleri ise kısa sürede çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.

TRT